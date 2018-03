O mau resultado nas eleições legislativas deste domingo levaram a que o líder do Partido Democrático apresentasse a sua demissão.

Matteo Renzi, líder do Partido Democrático (PD) de Itália, anunciou esta segunda-feira que apresentou a sua demissão, na sequência do partido ter perdido as eleições legislativas do país. Esta decisão acontece após o PD ter obtido o pior resultado da sua história nas legislativas, com 23,10% dos votos na Câmara dos Deputados e 23,16% do Senado.

"A derrota foi clara e visível. É evidente que renuncio à liderança do partido", declarou Renzi aos jornalistas em Roma.

Renzi rejeita fazer parte de uma solução governativa de coligação e promete fazer oposição, uma vez que sairá apenas após a investidura do novo parlamento e de um novo governo.

Segundo os resultados parciais das eleições legislativas, a coligação formada pela Força Itália, de Silvio Berlusconi, a Liga e o pequeno partido Irmãos de Itália obteve cerca de 37% dos votos.

Na coligação, é a Liga, de Matteo Salvini, formação eurocética e anti-imigração, aliada de Marine Le Pen (do partido de extrema-direita francês Frente Nacional) na Europa, que ocupa a liderança da corrida eleitoral.

A Liga passou de 5% dos votos nas eleições de há cinco anos para quase 18% no domingo, enquanto a Força Itália terá reunido 14%.