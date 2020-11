A mesma fonte adiantou que, do total das ocorrências, "seis foram inundações de vias", uma no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, duas em Angra do Heroísmo e três na Praia da Vitória, concelhos da ilha Terceira.

Há ainda o registo de "inundações em habitações, uma das quais num anexo de uma residência em Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, três na Praia da Vitória e quatro no concelho de Angra do Heroísmo", uma delas ocorreu numa moradia", cujo "teto estava em risco de colapsar", pelo que foi necessário "realojar duas pessoas, o que ficou sob a responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo", especificou.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, "das 14 ocorrências registadas desde madrugada estão por resolver apenas cinco".

"Nos locais têm estado elementos dos Serviços Municipais de Proteção Civil, Bombeiros e a direção regional das Obras Públicas e Comunicação", acrescentou à Lusa a mesma fonte.

Os grupos oriental e central dos Açores estão sob aviso laranja durante o dia de hoje, devido às previsões de chuva forte, podendo ser acompanhada por trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso laranja para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar em vigor até às 21:00 locais (22:00 em Lisboa), passando a aviso amarelo, a partir daquela hora e até às 06:00 de quarta-feira, devido às previsões de chuva forte e trovoada.

O aviso laranja está ainda em vigor até às 15:00 locais de hoje para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), passando a amarelo a partir daquela hora e até às 18:00 de hoje, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada.

Para aquelas ilhas dos grupos oriental e central do arquipélago, o IPMA emitiu ainda avisos amarelos durante o dia de hoje, devido às previsões de vento.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Quanto ao aviso amarelo, é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", de acordo com o IPMA.