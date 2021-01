“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, pode ler-se no aviso da autoridade marítima regional, que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 21:00 de quinta-feira antevendo “períodos de chuva forte ou aguaceiros, por vezes fortes”, e agitação marítima, com ondas que na costa norte da ilha poderão atingir os seis metros.

Depois deste período, o aviso é agravado para laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, para a costa norte e as regiões montanhosas da Madeira, além da ilha do Porto Santo, devido à forte ondulação.

O aviso laranja vigora entre as 21:00 de quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira.

O IPMA indica que as ondas vão ser de nordeste entre os cinco e seis metros, podendo atingir os 10 metros.

A capitania do Funchal indica ainda na comunicação hoje emitida que a visibilidade na orla marítima vai ser “fraca a má até ao início da tarde”.