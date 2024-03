Esta decisão da autoridade marítima regional está baseada nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Quanto ao vento, indica que será de norte “muito fresco a forte, temporariamente, fresco a muito fresco durante a madrugada e manhã”, enquanto a visibilidade deve ser “boa a moderada”. Na costa norte, as ondas devem atingir os 4,5 metros e, na parte sul, serão na ordem de 1,5 metros.

Devido a esta situação meteorológica, a capitania insiste nos cuidados a ter endereçados à comunidade marítima e à população em geral “tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

O reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e zonas expostas e não praticar pesca lúdica são outras recomendações.