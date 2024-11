A estrada regional no troço próximo ao miradouro da freguesia do Raminho (concelho de Angra do Heroísmo), Açores, deverá manter-se encerrada "nos próximos dias por motivos de segurança", depois de uma derrocada, após o sismo registado esta manhã, Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, 14 de janeiro de 2024. Numa nota hoje divulgada, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que, na sequência do sismo que ocorreu pelas 07:19 locais (08:19 em Lisboa) de hoje com magnitude 4,5 na escala de Richter "foi registada uma derrocada na Estrada Regional, no troço próximo ao miradouro da freguesia do Raminho (concelho de Angra do Heroísmo), obstruindo a via com rochas e detritos". ANTÓNIO ARAÚJO/LUSA

Lusa