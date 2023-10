Numa publicação na sua página oficial, a Câmara do Porto destaca que para salvaguarda da segurança de pessoas e bens, e devido à precipitação, vento forte e agitação marítima esperada, a circulação na aquela avenida será interrompida a partir das 21h00.

A circulação será restabelecida “logo que as condições do mar o permitam”, indica a autarquia, acrescentando que no sábado será reavaliada a situação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Beja até às 12h00 de hoje por causa do vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

De acordo com a autarquia portuense, são esperadas ondas de noroeste com quatro a cinco metros, entre as 18h00 de hoje e 6h00 horas de sexta-feira, em que se estima que as ondas atinjam os cinco a seis metros.

“Face às previsões do IPMA, é expectável o aumento do risco de galgamentos costeiros durante os períodos de preia-mar”, acrescenta.

Com o agravamento das condições meteorológicas, a proteção civil municipal apela que sejam respeitados os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acessos aos molhes e praias na Avenida D. Carlos I, Avenida Brasil e Avenida de Montevideu ou outros que venha a ser necessário.

Os serviços apelam também a “especial atenção” na circulação, permanência e estacionamento junto a zonas arborizadas, e à desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais.

A Câmara do Porto assegura que irá continuar a acompanhar a situação, “implementando todas as medidas preventivas e de segurança adequadas e difundindo os avisos julgados necessários”.