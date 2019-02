"Depois de garantidas as soluções habitacionais provisórias a algumas das ocorrências registadas no sábado", "aqueles serviços vão avaliar de forma mais precisa os danos provocados pelo mau tempo nas habitações de seis famílias na ilha Terceira", adianta a mesma nota.

De acordo com uma nota informativa divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) do executivo açoriano, essa avaliação será efetuada pelo Serviço de Habitação e Ação Social da ilha Terceira, onde foram realojadas seis famílias, devido a inundações e estragos provocadas pela forte chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em apenas uma hora caíram 32 litros por metro quadrado na ilha Terceira, situação que provocou inundações em moradias e o encerramento de algumas vias de trânsito.

Os Açores continuam sob aviso amarelo, depois da passagem da depressão Kyllian, que provocou cerca de uma centena de ocorrências em toda a região, sobretudo no sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) manteve os três grupos do arquipélago sob aviso amarelo até ao final do dia de hoje, devido à precipitação prevista para o grupo ocidental (Flores e Corvo), devido à trovoada e precipitação no grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa) e devido ao vento, trovoada e precipitação no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores não registou, no entanto, nenhuma ocorrência durante a madrugada de hoje em nenhuma das ilhas.