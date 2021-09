“A cobertura da pista de patinagem no exterior CCCCB sofreu danos que vamos agora contabilizar e no interior do edifício surgiram algumas infiltrações de água, que acabaram por inundar o piso zero”, afirmou hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco.

José Augusto Alves sublinhou que o município vai agora fazer uma inspeção e avaliação dos danos provocados naquela infraestrutura cultural de Castelo Branco.

“Não queremos correr riscos. Só após uma inspeção minuciosa é que o CCCB irá reabrir”, frisou.

O autarca adiantou que atualmente não havia nenhuma exposição no piso zero do CCCCB.

“Felizmente, não estava lá nenhuma exposição. Caso contrário as obras poderiam ser afetadas”, disse.

A precipitação intensa que se fez sentir no final da tarde de segunda-feira, em Castelo Branco, provocou várias inundações um pouco por toda a cidade.