Problemas na montagem do palco Vodafone para o concerto de Justice no Primavera Sound Porto levaram à sua interdição. O palco não terá sido preparado para o peso da estrutura que a banda francesa transporta em digressão.

"Infelizmente, todos os concertos previstos para hoje no Palco Vodafone foram cancelados. Justice, The Legendary Tigerman e Classe Crua não irão actuar", anunciou a organização do festival.

A Ritmos transmitiu também uma mensagem da própria banda francesa, que tinha atuação marcada para as 00:55. "Devido a problemas técnicos imprevistos e fora do nosso controlo, os Justice não poderão atuar esta noite no Primavera Sound Porto. Apesar dos melhores esforços da nossa equipa e do festival, estes problemas impedem-nos de realizar o espetáculo como planeado", lê-se.

Em conversa com dois seguranças a prestar serviço nas imediações deste palco — cujo acesso foi cortado com barreiras —, o SAPO24 apurou que houve problemas durante a montagem que interditaram esta estrutura. Os seguranças no local já tinham aventado a possibilidade ao SAPO24 de todos os concertos terem sido cancelados neste palco ainda antes de confirmação oficial da Ritmos.

Até à publicação desta notícia, já tinham sido canceladas as atuações de Mutu e Classe Crua — marcadas para as 17:40 e 19:30, respetivamente.

A organização, no entanto, informa que os Mutu irão tocar ainda hoje, mas no Palco Super Bock, a partir das 00:55, hora a que os Justice tocariam no palco ao lado.