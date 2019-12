De acordo com a fonte, “durante a remoção de uma árvore que tombou de madrugada devido ao mau tempo, a proteção civil identificou outras árvores em risco de queda e tinham de ser acauteladas, tendo uma segunda tombado [sobre a linha], o que obrigará ao prolongamento dos trabalhos”.

A Metro do Porto estima que a circulação entre a Levada e Fânzeres, na zona de Rio Tinto, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, seja retomada às 06:00 de sexta-feira.

A queda da segunda árvore, que aconteceu cerca das 13:30, danificou uma catenária da linha que atualmente circula apenas entre as estações do Senhor de Matosinhos e a Levada (Gondomar).

A circulação do metro naquele troço em Gondomar foi interrompida esta manhã, depois de uma árvore ter tombado sobre a linha.

Pelas 08:00, a empresa recomendava já a utilização do serviço da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e dos operadores de transporte privados como alternativa ao metro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse esta manhã que o mau tempo que se fez sentir durante a madrugada levou à queda de “muitas dezenas de árvores” e ao desabamento de outras estruturas por todo o distrito.