O centro do ciclone tropical Kirk, um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson, "com uma pressão mínima no seu centro de 949 hPa, encontrava-se a cerca 2200 km a oés-sudoeste (WSW) dos Açores (ilha das Flores), com deslocamento para norte a uma velocidade de 26 km/h", refere o IPMA.

"De acordo com a previsão da sua trajetória, o centro do ciclone tropical Kirk deverá passar a oeste-noroeste do arquipélago, no entanto, as ilhas dos Grupos Ocidental e Central deverão sentir alguns efeitos da sua passagem, nomeadamente um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, a partir do final da tarde de segunda-feira", é explicado.

"Com os dados disponíveis até ao momento, esperam-se rajadas até 100 km/h e ondas com altura significativa entre 7 e 9 metros no Grupo Ocidental; no Grupo Central são esperadas rajadas até 85 km/h e ondas com altura significativa entre 5 e 7 metros", é ainda referido.

Segundo o IPMA, "o ciclone tropical Kirk encontra-se gradualmente a perder intensidade, uma vez que se desloca sobre águas mais frias, e prevê-se que perca as suas características tropicais e transite para uma depressão extratropical intensa ao passar ao largo dos Açores".

Corvo e Flores com aviso laranja devido à agitação marítima na próxima terça-feira

As ilhas do Corvo e das Flores, no grupo Ocidental dos Açores, vão estar sob aviso laranja na terça-feira devido à agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adianta que o aviso laranja para as duas ilhas, por agitação marítima (ondas de oeste), é válido entre as 00:00 e as 09:00 locais de terça-feira.

Também por agitação marítima, as ilhas do Corvo e das Flores vão estar sob aviso amarelo entre as 18:00 de segunda-feira e as 00:00 de terça-feira (ondas de oeste) e das 09:00 às 15:00 de terça-feira (ondas de oeste, passando a noroeste).

O grupo ocidental dos Açores vai ainda estar sob aviso amarelo entre as 21:00 de segunda-feira e as 12:00 de terça-feira, devido ao vento (direção de sudoeste, rodando para oeste).

O aviso amarelo vai também vigorar nas ilhas do grupo Central do arquipélago açoriano (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), por agitação marítima (ondas de oeste, passando a noroeste), entre as 00:00 e as 18:00 de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em “situação meteorológica de risco moderado a elevado”, segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.