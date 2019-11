Este artigo é sobre Açores . Veja mais na secção Local

O PSD. Açores quer criar uma comissão eventual de acompanhamento da reparação dos prejuízos gerados pela passagem do furacão “Lorenzo”, em 2 de outubro, com a apresentação de um relatório trimestral no parlamento regional, foi hoje anunciado.

