A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou para um agravamento do estado do tempo nas próximas horas, sendo esperado um "período crítico" entre as 21h e as 9h de amanhã. Em causa está a previsão de chuva, trovoadas e rajadas fortes de vento.

André Fernandes recordou que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu, face à previsão de precipitação forte na região Norte e Centro, onde está incluída também a região de Lisboa e Vale do Tejo, "avisos para cheia" para as bacia hidrográfica do Minho Minho (Caminha, Monção e Valença), Lima (Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima), Cávado (Braga e Barcelos) e também para as do Ave, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia.

Devido à previsão de chuva forte, o estado de alerta foi elevado para laranja para oito distritos: Braga, Viana do Castelo, Porto, Leiria, Coimbra, Lisboa, Aveiro e Setúbal. Podem ocorrer cheias em meio urbano, o transvaze dos leitos dos rios para o leito de cheia, deslizamentos e derrocadas.

A Proteção Civil lembrou ainda que a população deve estar preparada para estas situações, nomeadamente a partir do final desta segunda-feira e durante a madrugada de amanhã.

Assim, na manhã de terça-feira poderão existir "situações de inundação, em particular no litoral Norte, na região Centro e na Área Metropolitana de Lisboa".

Questionado sobre a intervenção da Proteção Civil nestes casos, André Fernandes garantiu que foi emitido um comunicado técnico-operacional onde constam as determinações para o agentes que intervém nos vários locais e lembrou também que ainda estão a decorrer as operações para repor a normalidade após o mau tempo da semana passada.

Em caso de necessidade, os municípios voltarão a fechar túneis (como aconteceu em Lisboa) e a condicionar o trânsito nas vias que forem afetadas ou que têm mais probabilidade de serem.

Devido às deslocações nesta época de Natal, o comandante nacional da Proteção Civil pede que os condutores circulem com cuidado e que oiçam as atualizações das autoridades para escolherem os melhores itinerários para prosseguirem viagem em segurança.