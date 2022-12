A mesma fonte adiantou que a circulação foi restabelecida às 09:20, com limitação de velocidade de 30 quilómetros por hora (km/h) entre os km 250.200 o 250.900.

Quanto a outras situações, às 10:20, a Estação de Algés continuava sem serviço comercial.

Num balanço feito à Lusa às 07:00 de hoje, a IP informava que na região de Lisboa tinha sido restabelecida na Linha do Norte, a circulação em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

Na Linha de Sintra tinha também sido restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30 quilómetros por hora (Km/h) entre os quilómetros 3,3 e 3,5.

Quanto à Linha do Sul, a circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, fazia-se com limitação de velocidade de 30Km/h.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada de terça-feira causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

O mau tempo levou também ao corte e condicionamento de estradas e linhas ferroviárias.

Em Campo Maior, no distrito de Portalegre, a zona baixa da vila ficou alagada e várias casas foram inundadas, algumas com água até ao teto, segundo a Câmara Municipal, que prevê acionar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.