As ligações fluviais entre a Península de Setúbal e Lisboa foram hoje à tarde suspensas devido ao "agravamento das condições atmosféricas", anunciou a Transtejo/Soflusa.

“Face ao agravamento das condições atmosféricas, neste momento, por motivos de segurança, estão suspensas todas as ligações fluviais da Transtejo e Soflusa, com exceção de Cacilhas”, adiantou fonte da empresa à agência Lusa ao início da tarde.

No entanto, ao final da tarde, a ligação fluvial entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, também foi suspensa devido ao agravamento das condições atmosféricas.

"As condições atmosféricas não melhoraram, pelo contrário, agravaram-se neste espaço de tempo e tivemos que suspender também a ligação de Cacilhas", em Almada, no distrito de Setúbal, adiantou fonte da empresa à agência Lusa.

Segundo a Transtejo/Soflusa, o transporte fluvial apenas será retomado quando “se verificar uma melhoria das condições atmosféricas que permitam retomar a operação em segurança”. "De momento, não é possível prever a retoma do serviço", lê-se ainda na página da internet da empresa.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão a Lisboa, enquanto a Soflusa garante a travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa).

Sabe o SAPO24 que o trânsito rodoviário na Ponte 25 de Abril está condicionado para motas e camiões com lona. Contactada pelo SAPO24, a Proteção Civil informou ainda que, para já, não está previsto o encerramento da mesma.

“Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, adiantou também à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Rui Laranjeira referiu ainda que, de acordo com a Lusoponte, as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama "estão com restrições às velocidades máximas de circulação".

Fonte da Lusoponte, concessionária das duas infraestruturas, adiantou que não se pode circular a velocidade superior a 80 quilómetros/hora na Ponte Vasco da Gama. Já na Ponte 25 de Abril, a velocidade está limitada a 60 quilómetros/hora.

“Estamos a acompanhar o evoluir das condições meteorológicas e faremos alterações de acordo com a situação”, acrescentou a fonte.

Já sobre as ligações ferroviárias na ponte, informa a Fertagus que estas estão a decorrer de forma alternada — em situações de climatéricas adversas não é possível ter dois comboios a circular em simultâneo, explica a empresa —, o que pode gerar alguns atrasos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso vermelho nove distritos - Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo - em diferentes períodos do dia, devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

No Alentejo, Beja e Portalegre integram o ‘lote’ de distritos sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, enquanto o distrito de Évora está só com avisos amarelos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

(Notícia atualizada às 19:06)