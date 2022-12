"Os túneis do Campo Grande, da zona do Campo Pequeno e da Avenida João XXI estão fechados. A Avenida 24 de julho também está interditada e Avenida de Berna também", disse Tiago Lopes.

De acordo com o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, pelas 23:40, foram registadas "aproximadamente 100 ocorrências ativas".

"Não há feridos, nem vítimas mortais a lamentar até agora", salientou.

Inundações na zona de Alcântara, o distrito de Lisboa é o que está a ser mais atingido pelas fortes chuvadas que se fazem hoje sentir em Portugal continental, 08 de dezembro de 2022. Vários túneis e ruas em Lisboa encontram-se hoje encerradas ao trânsito devido a inundações provocadas pelas chuvas fortes que assolam a capital portuguesa, adiantou à Lusa o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA créditos: © 2022 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Tiago Lopes disse ainda que na área Xabregas há uma situação de pessoas retidas em veículos.

"Temos também no hospital Francisco Xavier um princípio de inundação e estamos juntamente com os Bombeiros Voluntários da Ajuda a dar o apoio. E temos no Teatro Nacional D. Maria II uma situação de inundação", acrescentou.

O comandante salientou também que na cidade há "pequenos focos de inundação quer no espaço privado, quer em espaço público", dizendo que "vai demorar um bocado até a água escoar toda", não tendo previsões para o fim dos trabalhos.

Questionado sobre se houve pessoas que tiveram que abandonar as suas casas devido a inundações, Tiago Lopes disse que não tinha registos.

"Tivemos algumas situações na via pública de pessoas que ficaram retidas nos veículos, mas em casa não", disse.

De acordo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), há cerca de 164 ocorrências ativas no distrito de Lisboa, sendo que os concelhos mais afetados são Lisboa, Oeiras e Sintra.

A Avenida Marginal, em Oeiras, entre Algés e Cruz Quebrada está encerrada ao trânsito. Em São Domingos de Rana, em Cascais, na Amadora e em Queluz, Sintra, também há varias ruas encerradas.

Em Odivelas, também foram registados casos de automóveis parcialmente cobertos pela água.