O vento forte que se fez sentir durante o dia de hoje no Aeroporto da Madeira obrigou ao cancelamento de 11 voos e forçou outros 11 a divergir para vários locais, informou fonte da estrutura.

"Até ao momento foram canceladas 11 ligações de diversas proveniências", explicou a mesma fonte, acrescentando que durante todo o dia foram desviados outros 11 voos.

Apesar do vento forte e aproveitando algumas abertas, até às 18:30, 14 aviões tinham conseguido aterrar na pista da Madeira.

De acordo com os dados apurados pela Lusa, cerca de 300 passageiros de voos que foram desviados para a ilha do Porto Santo, irão no navio Lobo Marinho, o ferry que faz as ligações inter ilhas, para o Funchal.

Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que, durante o dia de hoje, foi registada uma rajada de 98 quilómetros/hora (km/h) na estação que mantém no aeroporto, enquanto nas zonas montanhosas a maior rajada registada foi de 136 km/h.

O aviso amarelo para vento forte emitido pelo IPMA está em vigor até às 21:00 de hoje.