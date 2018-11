May foi questionada por deputados de uma comissão parlamentar da Câmara dos Comuns sobre se vai agir para travar uma saída sem acordo se o parlamento chumbar os documentos negociados entre o Reino Unido e os 27.

“Se a Câmara votar contra o acordo” terão de ser dados “alguns passos práticos em relação a um não-acordo”, respondeu.

“Obviamente vão ter de ser tomadas decisões”, disse a primeira-ministra na comissão de ligação, constituída pelos presidentes de todas as comissões parlamentares.

A audição realiza-se um dia depois de o Banco de Inglaterra ter publicado um relatório segundo o qual um Brexit sem acordo pode causar uma desvalorização da libra de 25% e um recuo de 7,8% a 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) britânico até 2024.

Uma outra avaliação realizada por vários ministérios, divulgada também na quarta-feira, concluiu que o país será mais pobre depois do Brexit seja qual for o tipo de acordo que concluir com a UE e que quanto mais próxima for a relação comercial com o bloco menor será o impacto económico negativo.

Durante a audição de hoje, May irritou vários deputados ao escusar-se a responder a várias das perguntas que lhe foram feitas, insistindo em vez disso em frisar as vantagens do acordo que foi aprovado no domingo pelos líderes dos 27.

O parlamento, defendeu, deve “esquecer-se das outras opções” e centrar-se no debate do acordo proposto, sublinhou.