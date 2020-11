Numa reunião virtual hoje com investidores, o gigante da alimentação rápida anunciou a introdução de algumas alterações na ementa, revelando que irá produzir hamburgueres em que a carne é substituída por vegetais, embora não tenha adiantado que tipo de vegetais serão utilizados.

No início deste ano, a McDonald’s tinha testado, em restaurantes no Canadá, a produção de hamburgueres com proteína vegetal de ervilhas, numa parceria com a empresa de alimentação vegan Beyond Meat, mas os testes terminaram em abril.

A empresa norte-americana também revelou hoje, em comunicado, que este ano, até setembro, teve uma faturação de 13.894 milhões de dólares (cerca 11.700 milhões de euros), menos 13% do que em período homólogo.