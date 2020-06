Depois de surgir na China, em dezembro, o surto do novo coronavírus espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia. Com isto, tudo mudou. Mudou-se a forma como se levam os dias, o trabalho, as relações interpessoais. A própria área da saúde — desde o funcionamento de hospitais e clínicas aos laboratórios de análises — teve de olhar para o panorama atual e encontrar formas de conseguir chegar a todas as necessidades.

Mesmo ao nível de material de proteção individual e dos profissionais de saúde também foi preciso agir, uma vez que não existe quantidade suficiente para a procura que se faz sentir. Aqui, não são só as empresas que podem ajudar: até trabalho voluntário pode melhorar a situação.

Em Portugal não tem sido diferente. No nosso país, que conta já com mais de 32 mil pessoas infetadas e regista mais de 1.4oo mortes associadas à covid-19, também foi preciso perceber quais as transformações necessárias. Nesse sentido, são já várias as adaptações ou inovações que permitem enfrentar a pandemia com mais recursos.

Teleconsultas. Um médico à distância de um computador ou smartphone

De forma a garantir uma resposta cada vez mais eficaz às necessidades da população, numa época em que os hospitais são de evitar ao máximo, as consultas à distância — chamadas teleconsultas — são uma opção cada vez mais viável.

A knok é uma startup que conecta médicos e pacientes em tempo real, reduzindo os tempos de espera. Utilizando a app da knok, é possível entrar em contacto por vídeo com um médico que aconselhará sobre uma situação de doença aguda ou crónica. No caso das crianças, se houver incerteza quanto a uma possível doença, um médico da knok poderá avaliar a situação e, caso seja necessária uma consulta presencial knok, deduzirá metade do preço da video-consulta a essa consulta. Sendo doente crónico, o médico da knok poder também prescrever os medicamentos que considere necessários ou referenciar o doente a um especialista. A receita é enviada electronicamente.



Os hospitais CUF disponibilizam, desde de 24 de março, um serviço de teleconsulta com os médicos da sua rede, de norte a sul do país. As consultas são feitas através de videoconferência e estão disponíveis nas várias especialidades, "para todas as situações compatíveis com a prestação de cuidados de saúde à distância". Estão disponíveis as especialidades de Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Pediatria. A marcação de teleconsultas poderá realizar-se através do site, da app My CUF ou telefone, "canais através dos quais os clientes poderão consultar se o seu médico se encontra disponível nesta modalidade". Para ser possível realizar uma teleconsulta, os clientes devem assegurar que têm um dispositivo com câmara e microfone (smartphone, ‘tablet’ ou computador) e ligação à internet.



Também o Hospital da Luz tem a funcionar o Centro Clínico Digital, que permite ter consultas um médico à distância, além de registar dados e medições de saúde pessoais, como complemento da situação clínica de cada utente. Para este serviço, é o médico que "decide se um doente pode ter acompanhamento clínico através de videoconsulta", havendo disponível consulta da especialidade pretendida. Contudo, o Hospital da Luz avisa que "o seguimento por videoconsulta não substitui o seguimento presencial", podendo no entanto ser utilizado em caso de necessidade. Para aceder à videoconsulta apenas é preciso ter registo na aplicação MY LUZ.



A nível nacional, esta não é uma novidade apenas fruto da Covid-19. Em 2019, mais de 30 mil teleconsultas foram realizadas no Serviço Nacional de Saúde. Este foi o ano que registou o número mais elevado, com um crescimento de 13,5% relativamente a 2018 e de 5,7% face a 2017.

Em média, foram realizadas diariamente, em 2019, mais de 80 teleconsultas (no total de 30.074), que permitem que o utente possa ser visto por um médico, através de um computador ou de um telemóvel.

De acordo com os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), publicados no Portal do SNS, mais de 100.000 teleconsultas foram registadas no Serviço Nacional de Saúde desde 2016 até ao dia 31 de janeiro de 2020.

Das consultas aos testes em casa

A Ferreira da Cunha Saúde, uma startup que disponibiliza serviços de saúde e bem-estar, permite "ter um profissional de saúde à porta". Neste contexto, é necessária "uma triagem realizada por um profissional de saúde ou até mesmo pelo director clínico" , para que seja possível avaliar "se é uma situação hospitalar vs domicílio".