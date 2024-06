Segundo a fonte, o médico, de 69 anos, terá cometidos os crimes no âmbito do atendimento no Serviço de Urgência daquele hospital.

Uma situação registou-se em finais de abril e a outra há uma semana.

A fonte explicou que os alegados abusos se terão traduzido em “toques”.

O suspeito, residente no Porto, foi detido na quinta-feira e vai ser hoje presente a tribunal, para aplicação das respetivas medidas de coação.