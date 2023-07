O Governo vai garantir aos médicos um aumento no salário base de 20% caso estes trabalhem no regime de dedicação plena, mantendo as 40 horas semanais.

Esta notícia é avançada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, que faz contas à medida e aponta para que um médico em início de carreira possa vir a ganhar mais 573 euros brutos. As possíveis novas regalias não ficam por aqui, dado que a este aumento acresce ainda uma atualização salarial imediata de 4,5%, algo que ficará também garantido até 2025. Os clínicos que não adiram a este regime de dedicação plena terão um aumento de apenas 107 euros, num horário de 35 horas semanais. Esta proposta foi entregue aos sindicatos na passada sexta-feira, algo que não impediu a Federação Nacional dos Médicos de marcar uma greve de dois dias, que começa esta quarta-feira.