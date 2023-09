Estes agendamentos foram feitos hoje na reunião da conferência de líderes parlamentares, que durou cerca de duas horas e meia.

PSD marca jornadas sobre OE para outubro e confirma debate sobre impostos a 20 de setembro

O PSD anunciou hoje que realizará jornadas parlamentares dedicadas ao próximo Orçamento do Estado a 16 e 17 de outubro, no parlamento, e confirmou um debate dedicado à discussão das suas propostas de redução fiscal para 20 de setembro.

No final da conferência de líderes parlamentares, o vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro destacou o debate potestativo – já anunciado – para o dia 20 sobre o pacote de propostas de redução fiscal que o partido anunciou a meio de agosto.

“Destacava, entre as propostas, a redução de 1.200 milhões de euros no IRS já em 2023 e outra de uma taxa máxima de IRS para os jovens de 15% a partir de 2024”, referiu.

O pacote, que só deverá ser votado na sexta-feira seguinte à discussão, dia 22 de setembro, inclui – para lá da redução ainda este ano das taxas do IRS em todos os escalões, à exceção do último - a atualização obrigatória dos escalões do IRS em função da inflação, um mecanismo para que o parlamento decida o que fazer com o excedente fiscal e isenção de IRS e TSU para os prémios de produtividade com um valor até 6% da remuneração base anual.

Questionado se o PSD permitirá que outros partidos ‘arrastem’ propostas para o debate, o deputado respondeu afirmativamente.

“A discussão da redução de impostos é demasiado importante para que haja bloqueio”, defendeu.

Já as jornadas parlamentares dedicadas ao Orçamento vão realizar-se, como aconteceu nos últimos anos, depois da entrega da proposta pelo Governo e na Assembleia da República.

A porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, confirmou que a entrega do documento será feita no dia 10 de outubro, estando ainda por definir em próxima conferência de líderes o calendário da sua discussão parlamentar.