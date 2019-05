O anúncio foi feito esta noite por Fernando Medina (PS), durante a cerimónia de apresentação dos vencedores da edição deste ano do OP de Lisboa.

“No próximo ano vamos duplicar o orçamento. Não vão ser 2,5 milhões de euros, mas cinco milhões destinados aos projetos dos cidadãos”, sublinhou o autarca.

Além da intenção de duplicar o orçamento, o município pretende também na próxima edição dar ainda mais destaque aos projetos de cariz ambiental.

“Queremos dar espaço às iniciativas dos cidadãos relacionadas com todo o avanço da nossa agenda ambiental. Seja na área dos espaços verdes, ciclovias, sistemas de poupança de energia, seja na área relativa aos resíduos e reciclagem, seja aos projetos dos parques infantis, seja em matéria de projetos relativamente à eficiência na utilização da água”, explicou.

Na edição deste ano, a autarquia de Lisboa já avaliou projetos com selo verde, analisados com base em critérios como a capacidade de mitigar e adaptar-se às alterações climáticas, de promover a mobilidade sustentável e a diminuição da poluição do ar e ruído e de respeitar a natureza e a biodiversidade.