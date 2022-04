"O facto de estarmos a apresentar hoje o Orçamento, cinco dias depois do Governo estar em pleno exercício de funções e menos de 15 dias volvidos sob a posse do exectuvo, corresponde a um sentido de urgência e a um sentido de ambição. Urgência e ambição em dotar o país dos instrumentos, das ferramentas, para podermos fazer face aos desafios exigentes que a atual conjuntura nos coloca, fazermos face aos desafios de reforma estrutural que o país nos convoca, mas prosseguirmos também uma política de contas certas que aquela que demonstrou aos longo dos anos ser a que melhor protege os interesses dos portugueses", começou por dizer Fernando Medina na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento de Estado para 2022 (OE2o22)

Sublinhando que este é um Orçamento que pretender "responder à conjuntura", o ministro das Finanças apontou dois grandes riscos de base do atual contexto económico, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que teve um efeito sobre os mercados energéticos, a que se somam as perturbações provocadas na distribuição pela crise pandémica e cenário pós-pandémico.

"Estamos num cenário em que a inflação a nível mundial e europeu é significativamente superior aquilo que foi registado em décadas passadas. Portugal ainda tem uma dívida pública mais elevada do que aquilo que desejaríamos para fazer face a todos os desafios", explicou.

No entanto, Medina acrescentou que para além dos desafios que o país enfrenta, é importante olhar para que "o país construiu e acumulou, no conjunto de elementos de resiliência que hoje nos permitem robustecer as nossas políticas", enfatizando a elevada taxa de vacinação da população contra a Covid-19, "superior à generalidade dos outros países" e um "andamento positivo da economia" no primeiro trimestre do ano, dando neste último ponto como exemplo o aumento das transições de multibanco, o aumento superior a 23% nas receitas de IVA e o aumento das contribuições para a Segurança Social em cerca de 11% nos dois primeiros meses deste ano.

A estes sinais positivos, somam-se a poupança acumulada pela população durante a pandemia, uma das razões também para este trimestre económico que Fernando Medina apontou, e a esperança, com base no que tem sido apresentado pelos agentes turísticos, de que este setor em Portugal recupere este ano e atinga valores superiores aos de 2019.

Por último, Medina destacou o nível de desemprego histórico.

"Os resultados alcançados pela execução orçamental de 2021 coloca-nos num ponto melhor do que o previsto quando o OE foi apresentado em outubro de 2021" por João Leão, explica.

Em relação à inflação, que marca profundamente os dias que correm, Medina recorreu aos trabalhos do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Portugal (BdP) para "afirmar que a inflação que estamos a viver se caracteriza por ser de natureza conjuntural e marcadamente definida pelo aumento do preço dos produtos energéticos e também do preço dos produtos alimentares".

"A consideração que o BCE e o BP fazem, neste momento, apontam para este carácter de natureza conjuntural, uma inflação mais alta no ano de 2022, mas depois a recuperar para valores históricos bastante inferiores no anos de 2023 e 2024", revelou o ministro.

Cenário macroeconómico mudou

"Este Orçamento de Estado, uma alteração que tem face ao Orçamento que todos conhecem, é uma alteração com significado do cenário macroeconómico. Desde outubro de 2021 até ao mês de abril de 2022, procedemos a um ajuste do cenário macroeconómico no sentido de refletir uma descida das previsões relativas ao crescimento do PIB, que estavam am 5,5%, para 4,9%, querendo sublinhar que ainda assim este valor é historicamente muito elevado para a democracia portuguesa", anunciou Fernando Medina.

O ministro das Finanças entregou no parlamento, pelas 13:10, a proposta de Orçamento do Estado, a primeira do terceiro executivo liderado por António Costa e que é suportado por uma maioria absoluta do PS na Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 vai ser debatida na generalidade na Assembleia da República nos próximos dias 28 e 29, estando a votação final global marcada para 27 de maio.

Acompanhado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e pela sua equipa de secretários de Estado do Ministério das Finanças, Fernando Medina entrou no parlamento pelas 13:05 e foi alguns minutos depois recebido presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.