Dmitry Medvedev lançou o alerta esta terça-feira, 25 de abril, destacando que o mundo está mais perto de um guerra mundial com o uso de armas nucleares.

"O mundo está doente e muito provavelmente na iminência de uma nova guerra mundial. E a ameaça nuclear existe hoje, infelizmente, e está a crescer a cada dia por razões conhecidas", disse, referindo que estes riscos "são mais sérios do que as preocupações com as alterações climáticas".

Ainda assim, Medvedev salienta que o uso de armas nucleares por parte da Rússia só em resposta a ações de outras nações. "Podem ser usadas se a Rússia enfrentar um ato de agressão envolvendo outros tipos de armas, que ameacem a própria existência do Estado", referiu.