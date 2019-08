O MEETSSS, o primeiro encontro internacional da comunidade criada em 2014 em Londres, irá focar-se na diversidade e inclusão, no crescimento pessoal e profissional para as mulheres da indústria da música, bem como mostrar o trabalho de mulheres e outros talentos sub-representados no negócio da música, refere a shesaid.so na sua página oficial da Internet.

Durante os quatro dias, profissionais da indústria musical de diversos países reúnem-se para partilhar experiências e ferramentas que possam orientar as futuras gerações de líderes no setor.

Entre as presenças anunciadas pela comunidade, destacam-se Jennifer Justice, responsável pela gestão das carreiras de artistas como Jay-Z ou Mark Ronson, Oronike Odeleye, coordenadora do One Musicfest de Atlanta (Estados Unidos da América), e Georgia Taglietti, da organização do Sonar de Barcelona.

No domínio das artistas, estão confirmadas a francesa Calling Marian, a italiana CRLN, a portuguesa Da Chick, a britânica Mica Coca, a japonesa Hanakito, entre outras. Mais anúncios são remetidos para breve.

“O grupo de oradoras consiste em profissionais da indústria e outros indivíduos inspiradores nos seus campos que vão partilhar as melhores ferramentas para brilhar, retribuir à comunidade e guiar futuras gerações de líderes”, pode ler-se na página do evento que pretende abordar temas desde o crescimento pessoal e profissional ao empreendedorismo, diversidade e inclusão.

Durante o evento na cidade algarvia estão programados vários espetáculos com artistas locais e internacionais, entre os quais Surma, Fábia Maia e os Studio Bros, que vão atuar na noite Village Underground, no Museu Municipal de Portimão.

Os bilhetes para o MEETSSS podem ser adquiridos através da plataforma digital da shesaid.so aqui.