A título pessoal, mas também como líder do Livre, Rui Tavares deslocou-se junto ao parlamento para “exprimir a sua solidariedade para com esta causa e também para exprimir gratidão para com os coletivos espontâneos da sociedade civil” chocados “com o tipo de propósitos racistas, insultos e ofensas que, de forma infelizmente bastante numerosa e muito agressiva, choveram contra Joacine Moreira nos dias que se seguiram à sua eleição democrática para a Assembleia da República”.

Para Rui Tavares, tratou-se de “exprimir solidariedade contra o racismo larvar que ainda existe na sociedade portuguesa, mas que é possível erradicar”.

Quanto à petição, o líder do Livre lamentou e criticou a sua realização, considerando que é subscrita por pessoas que “precisam de aprofundar a sua cultura democrática para entenderem alguém que foi eleito pelo povo”.

“A Joacine, tal como o Livre, é alguém que tem defendido os direitos fundamentais, a democracia, o Estado de direito em Portugal, na Europa e no resto do mundo, e, portanto, merece respeito por parte dos cidadãos portugueses”, vincou.

Renata Chabi, também presente na concentração, disse à Lusa acreditar que “o racismo é estrutural” em Portugal, como o machismo.

Para Renata Chabi, “estas desigualdades sociais” de alguma forma “estão inter-relacionadas”.

“Além do mais, para uma mulher negra e ainda gaga, todo este movimento que se criou de apoio, mas também pelo contrário, de oposição não pelo aquilo que são as ideologias da candidata, mas, sim, por aquilo que é e tem como características físicas é uma redução da pessoa àquilo que ela é como embalagem”, considerou, acrescentando que “a política portuguesa precisa mais do que isso e precisa mais do que reduzir uma candidata à sua cor da pele, ao seu sexo e à sua gaguez”.