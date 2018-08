O presidente dos Estados Unidos não gostou das declarações do jogador de basquetebol LeBron James numa entrevista à CNN e passou para o ataque, insinuando que este é burro. A primeira-dama, Melania Trump, decidiu contrariar o marido e não só teceu elogios ao jogador, como se mostrou disponível para visitar o seu mais recente projeto solidário.

Em entrevista à CNN, LeBron James, jogador dos Lakers, acusou Trump de dividir a América. A conversa foi conduzida por Don Lemon.

"Estamos numa fase na América em que a questão da raça tomou conta, porque acredito que o presidente [Donald Trump] está a tentar dividir-nos. Ele está. E o que notei nos últimos meses é que ele usou o desporto para isso. (...) E o desporto nunca foi algo que divide as pessoas, mas que as une".

LeBron James sempre se mostrou muito crítico do presidente norte-americano. Em fevereiro, por exemplo, o jogador de NBA disse que "como não podemos mudar o que sai da boca deste homem, podemos continuar a alertar as pessoas que nos veem, que nos ouvem, que este não é o caminho".

Em resposta, na sexta-feira à noite, Trump escreveu no Twitter que "LeBron James foi entrevistado pelo homem mais burro da televisão, Don Lemon. E este fê-lo parecer inteligente, o que não é fácil. Eu gosto do Mike [Michael Jordan]".

O facto é que o ataque de Trump ao jogador foi mal visto, tendo sido criticado por outros atletas — incluindo Michael Jordan —, e pelo governador republicano do Ohio. Jordan, mencionado na publicação de Twitter do presidente, fez questão de mostrar que apoiava LeBron James.

Agora, até a primeira-dama decidiu mostrar o seu apoio ao jogador dos Lakers. Melania, sem referir o marido, elogiou através da sua porta-voz, no sábado à noite, o trabalho que LeBron James tem vindo a desenvolver na comunidade em que cresceu, através do projeto "I Promisse School", que apoia crianças carenciadas.

"Parece que LeBron James está a trabalhar para fazer coisas boas em nome da próxima geração, e como sempre aconteceu, a Primeira-dama encoraja todos aqueles que desejam ter um diálogo aberto sobre os assuntos que envolvem hoje as crianças. Como sabem, a senhora Trump viajou pelo país e pelo mundo para falar com crianças sobre bem-estar, vida saudável e sobre a importância de um comportamento online responsável, através da iniciativa Be Best. A sua atuação centra-se na visita a organizações, hospitais e escolas, e está disponível para visitar a I Promise School em Akron".

LeBron James, por sua vez, manteve-se longe da polémica, optando por publicar fotografias sobre o seu projeto.