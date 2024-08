Uma criança de seis, que estava desaparecida há cinco dias no Vietname, foi encontrada numa floresta, segundo a BBC.

Alguns locais contaram que, no dia 17 de agosto, Dang Tien Lam, que mora na província de Yen Bai, no noroeste do país, estava a brincar com os seus nove irmãos, num riacho, quando decidiu subir umas colinas e se perdeu.

Já no dia de ontem, uns fazendeiros, que limpavam um campo de canela perto da floresta, ouviram o choro de uma criança.

Era Lam que estava sentado em arbustos de mandioca, a cerca de 6km de distância do local onde desapareceu. Quando foi encontrado vestia uma camisola vermelha e uns calções, exatamente a mesma roupa que vestia no dia em que desapareceu.

Sujo e muito fraco, não se conseguia manter em pé.

Segundo contou o fazendeiro Ly Van Nang, de 52 anos, o menino pediu que este o carregasse porque estava "muito cansado".

Ao Dan Tri, um site de notícias local, Nang disse que a criança lhe contou-me que, "quando se perdeu, não conseguiu encontrar o caminho de casa". "E quanto mais ele andava, menos conseguia encontrar uma saída", acrescentou.

A polícia local confessou que foi um "milagre" Lam ter sido encontrado vivo. Suspeita-se que, durante os dias em que esteve desaparecido, o menino tenha sobrevivido alimentando-se de folhas, frutos silvestres e água de riachos ali próximos.

No Facebook, as autoridades deram como concluída a investigação, que mobilizou mais de 150 pessoas, entre polícias, militares e voluntários, e que gerou grande preocupação nas redes sociais.

"Parabéns por voltares em segurança para a tua família", escreveram.