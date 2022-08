O caso terá acontecido no parque de campismo do festival MEO Sudoeste, a decorrer na Zambujeira do Mar, e está a ser investigado pelas autoridades.

O Público avança esta quinta-feira, 4 de agosto, que uma menor de 17 anos apresentou queixa às autoridades por alegados abusos sexuais, que terão ocorrido na noite de terça-feira no parque de campismo do festival que está a decorrer na Zambujeira do Mar, em Odemira. O suspeito foi identificado e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O festival, que arrancou esta quarta-feira, na Herdade da Casa Branca, com a expectativa de receber 25 mil pessoas por dia, termina no sábado. O SAPO24 tentou contactar a organização do festival e continua a aguardar resposta. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram