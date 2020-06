Estes resultados constam do relatório da sinistralidade rodoviária no continente referente aos cinco primeiros meses do ano, elaborado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e divulgado hoje.

No período em análise ocorreram 9.297 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 131 mortes, 618 feridos graves e 10.826 feridos ligeiros.

Para a ANSR estes resultados demonstram “uma melhoria nos principais indicadores de sinistralidade, comparativamente com o período homólogo de 2019", com menos 4.531 acidentes com vítimas (-32,8%), menos 63 vítimas mortais (-32,5%), menos 226 feridos graves (-26,8%) e menos 5.824 feridos leves (-35,0%).

A ANSR realça que a redução do número de sinistros decorre da diminuição de tráfego durante o período de Estado de Emergência devido a pandemia por covid-19 que impôs medidas de confinamento desde 19 de março.