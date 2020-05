"Portugal é o primeiro país no mundo que assumiu ser neutro em carbono em 2050, para ser neutro em carbono em 2050 tem não só que reduzir bastante as emissões como tem também que ter uma capacidade de sequestro de carbono equivalente a essas emissões".

Foi com estas palavras que João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética introduziu a aprovação de dois programas considerados essenciais para que o país consiga atingir a ambiciosa meta da neutralidade carbónica em 30 anos, o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC30) e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio.

O PNEC30 "constitui o principal instrumento de política energética e climática nacional para a próxima década rumo a um futuro neutro em carbono", estabelecendo "metas ambiciosas, mas exequíveis, para o horizonte 2030 e concretiza as políticas e medidas para uma efetiva aplicação das orientações constantes do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e para o cumprimento das metas definidas", pode ler-se no comunicado emitido pelo Conselho de Ministros.

O mesmo documento afirma que a aprovação deste programa "posiciona Portugal entre os países mais ambiciosos da Europa no combate às alterações climáticas, estabelecendo para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa entre 45% a 55%, de energia proveniente de fontes renováveis de 47%, dos quais 80% na produção de eletricidade, e uma redução de 35% no consumo de energia primária".

Matos Fernandes relembrou ainda que em 2018 Portugal conseguiu uma redução das emissões em 21% e que os dados provisórios publicados pelo Eurostat sobre o ano de 2019 apontam para uma redução das emissões em 8,5%, "mais do dobro da média da União Europeia", num ano em que Portugal cresceu economicamente, realçou o ministro, afirmando que uma política sustentável é assim uma aliada do crescimento económico.

"Não temos dúvidas de que o hidrogénio é o gás renovável do futuro"

Como grande alicerce deste plano, o ministro falou da aprovação, para Consulta Pública, da Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2), afirmando "não temos dúvidas de que o hidrogénio é o gás renovável do futuro".

"A presente estratégia tem como objetivo principal introduzir um elemento de incentivo e estabilidade para o setor energético, promovendo a introdução gradual do hidrogénio enquanto pilar sustentável e integrado numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada, enquanto oportunidade estratégica para o país", lê-se no documento emitido pelo Conselho de Ministros.

Na reunião desta quinta-feira do Conselho de Ministros foi ainda aprovado o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) que tem "como objetivo concretizar a visão de um Portugal protegido de incêndios rurais graves, definindo uma estratégia para o conseguir, a que se associarão programas de ação, de níveis nacional e regionais, com a definição anual dos necessários objetivos e indicadores, sobre os quais incidirá a monitorização deste Plano". Também foi criado o Programa de Transformação da Paisagem (PTP), dirigido a territórios de floresta com elevada perigosidade de incêndio.

O PTP "tem como objetivo tornar os territórios mais resilientes ao risco de incêndio, tendo por base políticas e medidas de restruturação da paisagem promotoras de uma floresta multifuncional, biodiversa e mais rentável, com mais capacidade de sequestro de carbono e capaz de produzir e consumir melhores serviços a partir dos ecossistemas". Entre as medidas da resolução, destacam-se a atribuição "aos municípios das áreas territoriais de cada uma das ações de arborização e rearborização a competência para as autorizar, desde que disponham de gabinete técnico florestal, e com exceção das ações relacionadas com eucaliptos e das ações em áreas protegidas e na rede natura" e o estabelecimento de "uma percentagem do produto das coimas (25%) reverte para o Fundo Florestal Permanente (reduzindo-se a percentagem afeta ao Estado)".

Foi também desenhado o decreto-lei que cria o programa "Emparcelar para Ordenar", um programa de apoio ao "emparcelamento rural simples prevê uma linha de crédito de apoio ao emparcelamento e subsídios não reembolsáveis para aquisição de prédios rústicos localizados em territórios classificados como vulneráveis".