No próximo ano, que marca também o início de uma nova década, o líder do PAN promete igualmente “uma ação forte contra a corrupção, contra a violência doméstica, contra os discursos e crimes de ódio”, e é objetivo do partido “retirar da rua as pessoas em situação de sem-abrigo e dignificar as suas vidas”.

Em 2020, o Pessoas-Animais-Natureza compromete-se ainda a trabalhar “na área da prevenção da saúde, nomeadamente e especialmente na saúde mental”.

“E, lamentavelmente, à entrada da terceira década do século XXI, são cada vez mais as atrocidades cometidas contra os animais. Num parlamento que continua de costas voltadas para os animais, aqueles que estão no fim da linha continuam totalmente desprotegidos, o PAN irá continuar a bater-se por um mundo mais justo e mais harmonioso”, destacou o parlamentar, que desejou aos portugueses um “bom ano”.