A música “HEYO", "uma composição criada e imaginada para servir de gatilho sensorial", foi criada e produzida nos EUA, no 1908 SCORING STUDIOS em Bevery Hills, pelo compositor Sacha Chaban, no estúdio responsável pela banda sonora de diversos filmes de Hollywood como "Get Out" e "I.T". e séries como "S.W.A.T." e "The Whispers".

Com o slogan “Liga-te de novo. Liga-te à vida”, a campanha hoje apresentada quer "dar o mote para um momento que queremos que seja de recuperação do nosso País", de "reinvenção face aos novos desafios" , de "recuperação da ligação à família, aos amigos, ao trabalho, à música, ao desporto, aos sentidos" e de "redescoberta de tantas e outras sensações que dão o verdadeiro significado à palavra viver".

