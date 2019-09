A declaração do autarca surge no seguimento de um pedido de esclarecimento, durante a Assembleia Municipal do Porto, do deputado do Bloco de Esquerda Pedro Lourenço sobre as medidas que a câmara ia "adotar para salvaguardar as preocupações transmitidas pela UNESCO [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura], ICOMOS e Direção-Geral da Cultura do Norte (DRCN)" no âmbito do projeto do Mercado Time Out para a estação de São Bento.

"O BE subscreve em grande parte as preocupações dos técnicos do património, considerando uma atratividade que já de si é excessivamente verificada e que a torre de 21 metros não devia ser aprovada", afirmou Pedro Lourenço.

Em resposta ao deputado, Rui Moreira admitiu não lhe competir "dizer se gosta ou não gosta do projeto", defendendo, contudo, que enquanto cidadão "gostava que a cidade do Porto ficasse com um edifício público do arquiteto Souto Moura".

"Gostava que o arquiteto Souto Moura pudesse fazer uma obra na sua cidade", disse o autarca, lembrando que o projeto foi apresentado em maquete numa reunião do executivo camarário.

Relativamente aos diferentes pareceres emitidos sobre a empreitada, o autarca afirmou que "não se articula com a UNESCO", mas sim com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), a qual emitiu um "parecer favorável" sobre a obra.

"Não tenho opinião sobre o projeto arquitetónico do Souto Moura, tenho sobre o ICONOS, eles têm uma visão arqueológica da cidade", frisou.

O autarca adiantou que o projeto está, neste momento, no urbanismo e que os técnicos se vão "pronunciar em termos do projeto", garantindo que não vai exercer qualquer influência, uma vez que o parecer da DGPC é vinculativo.