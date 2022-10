“A Mercedes-Benz venderá as suas ações nas suas subsidiárias russas a um investidor local”, a empresa russa AVTODOM, adianta o ministério em comunicado.

“O novo proprietário das subsidiárias russas da Mercedes-Benz, a empresa AVTODOM, poderá atrair outras empresas como parceiras para organizar o fabrico conjunto” de carros na fábrica da Mercedes em Yessipovo, inaugurada em 2019 e localizada a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, segundo a mesma fonte.

“A Mercedes-Benz deixará o mercado russo”, confirmou o grupo alemão em comunicado.

Entre as “principais prioridades” da Mercedes-Benz ao concluir o acordo com a AVTODOM incluíam-se, em particular, a manutenção dos postos de trabalho nas subsidiárias russas, especificou a gerente geral da Mercedes-Benz-RUS, Natalia Koroliova, citada no comunicado de imprensa.

Após o lançamento da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro e a introdução de sanções económicas, muitas grandes empresas e marcas ocidentais deixaram a Rússia, por razões éticas ou por causa das dificuldades em continuar as suas atividades lá.