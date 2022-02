Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Pedro Barreirinha, disse que o alerta foi dado cerca das 16:00.

“O corpo foi retirado da água pela mulher que o colocou dentro do barco, em paragem cardiorrespiratória, e o transportou para a margem”, disse o comandante.

Pedro Barreirinha referiu ainda que foram realizadas manobras de reanimação sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que o homem estava com fato de mergulho, mas não tinha nenhuma botija de ar com ele.

A mesma fonte adiantou que será aberto um inquérito para averiguar as causas da morte e que o caso será comunicado ao Ministério Público.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ílhavo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e a Polícia Marítima.