“Quanto mais gente usar a aplicação, mais útil será”, apelou Angela Merkel na sua videoconferência semanal.

Merkel afirmou que o uso da aplicação é absolutamente voluntário e que não há recompensas para quem a use, nem desvantagens para quem não quiser, mas acrescentou que é do interesse de cada indivíduo saber se já teve contacto próximo com alguém infetado.

A aplicação gratuita está disponível desde terça-feira e, segundo os últimos dados do Instituto Robert Koch, foi instalada por cerca de nove milhões de pessoas.

“Valeu a pena apostar na máxima transparência possível e nas maiores exigências, no que diz respeito à proteção de dados e segurança informática. Hoje, podemos dizer que essa aplicação merece confiança”, afirmou a chanceler.