A chanceler alemã, Angela Merkel, recebe hoje o Presidente russo, Vladimir Putin, para falar dos conflitos na Síria e na Ucrânia, do acordo nuclear com o Irão e de questões económicas.

O encontro é o segundo em pouco mais de três meses, depois da reunião que tiveram na estância russa de Sotchi, o que traduz a necessidade de um diálogo mais frequente, apesar das divergências assumidas.

“A Rússia é um ator internacional sem o qual a resolução de distintos problemas é inimaginável”, disse o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert.

“O número de problemas que nos preocupam, da Ucrânia à Síria, passando pela questão da cooperação, incluindo a cooperação económica, é tão grande que justifica um diálogo permanente”, disse a própria chanceler numa conferência de imprensa, na sexta-feira.

As relações entre a Alemanha e a Rússia deterioraram-se após a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, uma “violação flagrante” do direito internacional, para Berlim, que se juntou a divergências profundas em questões como a Síria, onde Moscovo apoia as forças de Bashar al-Assad.

Segundo analistas, decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a saída do acordo nuclear como Irão ou a política comercial protecionista são um estímulo à reaproximação entre Berlim e Moscovo.

O encontro Merkel-Putin realiza-se no palácio de Meseberg, residência oficial nos arredores de Berlim, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), e é antecedido de uma breve declaração à imprensa de ambos os dirigentes.