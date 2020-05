A chanceler alemã, Angela Merkel, rejeitou o convite do Presidente norte-americano para participar pessoalmente na cimeira do G7, em junho, nos Estados Unidos da América (EUA), devido ao contexto pandémico da covid-19, revelou hoje o escritório do governo germânico.

"Atualmente, dada a situação geral da pandemia, ela não se pode comprometer em participar pessoalmente [na cimeira]", disse o seu gabinete, acrescentando que Angela Merkel continuará a monitorizar a situação do novo coronavírus. Depois de ter cancelado a cimeira do G7, marcada para 11 e 12 de junho, em Camp David, o Presidente norte-americano disse há uma semana que estava a considerar organizar uma reunião de líderes, porque seria "um excelente sinal para todos" para um regresso ao normal durante a pandemia. Imediatamente após o anúncio, a chanceler alemã admitiu que não ainda tinha decidido comparecer pessoalmente ou por videoconferência, mas hoje o seu escritório disse à agência DPA que a governante já tomou uma decisão. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 362 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,4 milhões de doentes foram considerados curados.