A Nigéria, com mais de 182 milhões de habitantes e responsável por 60% da economia da África Ocidental, tem oportunidades que podem ser exploradas para melhorar a situação do emprego no país, disse Merkel durante a sua visita, de acordo com a agência espanhola Efe.

A responsável alemã reuniu com o Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, em Abuja.

A Nigéria foi o terceiro país africano visitado por Merkel desde o início da viagem, na quarta-feira, tendo também passado por Senegal e Gana.

Com Merkel, viaja uma comitiva composta por vários empresários.