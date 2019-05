O anúncio da doação de 40 mil euros foi feito pela All Within My Hands Foundation, uma fundação criada pelos Metallica em 2017 para apoiar vários serviços comunitários a nível nacional e internacional através da recolha de fundos.

"Os Metallica estão de volta à estrada e de volta à Europa. A começar esta digressão, a doação de hoje [1 de maio] vai para O Joãozinho, em apoio aos seus esforços na recolha de fundos para criar uma nova ala para a enfermaria pediátrica do Hospital de São João no Porto", pode ler-se num tweet da conta oficial da All Within My Hands.

Os Metallica arrancaram as datas europeias da sua digressão mundial "WorldWired" ontem, dia 1 de maio, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Segundo o website da fundação, em todas as datas da digressão mundial "WorldWired", os Metallica, tanto em nome próprio como através da All Within My Hands, têm doado sempre pelo menos 10 mil dólares (cerca de 9 mil euros) aos bancos alimentares dos sítios por onde passam.