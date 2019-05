Estão com os Metallica?

Foi esta a frase que ouvimos da boca de James Hetfield uma e outra vez, sempre que o vocalista e guitarrista dos Metallica procurava chamar para junto de si os seus. A família Metallica, como lhe chamam. A mesma que acorreu em peso para ver ou rever os Metallica em nova incursão do quarteto norte-americano por terras lusas, concerto inserido na digressão “WorldWired”, em torno do seu último álbum, “Hardwired... To Self-Destruct”.

Estão com os Metallica?

Foi esta a frase, mas ela não foi escutada nesta noite em particular. Ao invés, tanto Hetfield como os restantes Metallica optaram por gritos de guerra mais frugais, sem descurar os “obrigado!” da praxe, ditos com sotaque, e sem esquecer o seu amor pelo público português e por Lisboa, cidade que acolheu quase todos os 13 espetáculos que a banda deu em Portugal – Oeiras e Algés como nobre exceção. «Não consigo pensar num sítio melhor onde começar esta digressão», afirmou no final o baterista Lars Ulrich. Mesmo que este tipo de frases pertença ao cânone rock, de tão batidas que estão, não podemos deixar de acreditar na sua veracidade.

Estão com os Metallica?

Foi esta, mas nem sempre o público afeto aos Metallica esteve com os Metallica. Alguns partiram no ido ano de 1988, o ano de “...And Justice For All”, álbum no qual os norte-americanos foram obrigados a reinventar-se após a morte trágica do seu baixista, Cliff Burton. Outros, uma minoria talvez, fizeram-no aquando de “Ride the Lightning”, em 1984, quando o thrash que lhes era característico começou a expandir-se para outras direções e sonoridades. Muitos saltaram para fora do barco em 1991, com o chamado “álbum preto”, “casa” para canções mais mainstream como 'Enter Sandman' ou 'Nothing Else Matters'. Houve quem abandonasse na era rock radiofónico de “Load” e “Reload”, em 1996 e 1997, os metaleiros Metallica apresentando-se ao mundo de cabelo curto (um sacrilégio!). Houve quem o fizesse durante o mal-amado “St. Anger”, de 2003. E houve quem os mandasse à fava após a bronca com o Napster, no início do milénio, acusando a banda de só estar nisto pelo dinheiro.

Porém, esse tipo de cortes numa relação que outrora tinha coração para durar nem sempre são definitivos. Basta uma cantiga, uma recordação mais ou menos nostálgica, para voltarmos a sentir bem no centro da alma todas as emoções que sentimos daquela primeira vez. As primeiras namoradas nunca são esquecidas. E os Metallica, que há muito são porta de entrada para o mundo do heavy metal, foram a primeira namorada de muitos. É por isso que no Estádio do Restelo não houve espaço para os tradicionais velhos; durante quase duas horas, os milhares de pessoas que até ali foram puderam ser novamente jovens, mesmo que cada membro do quarteto já não o seja.

Ainda assim, e tirando um atraso de 25 minutos (só os velhos demoram a chegar onde quer que seja), não o demonstraram por aí além. Isso notou-se logo ao início, quando de 'Disposable Heroes' passam para a fenomenal 'Ride the Lightning', como se quisessem provar que aquele passado mais pesado ainda era o seu, já depois de se ter escutado 'The Ecstasy of Gold', tema de Ennio Morricone (que até vem a Portugal daqui a uns dias) para “O Bom, O Mau e O Vilão”, e 'Hardwired', o tema que empresta o título ao seu mais recente trabalho.