A decisão do Tribunal de Apelações de Nova Iorque, em abril de 2024, de anular a sentença anterior de 23 anos de prisão por motivos processuais foi um soco no movimento contra a violência sexual e as vítimas.

O fundador, juntamente com o seu irmão Bob, da produtora Miramax, será julgado por agressão sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi em 2006, violação da aspirante a atriz Jessica Mann em 2013 e por uma nova acusação de suposta agressão sexual em 2006 num hotel de Manhattan.

O julgamento, que pode durar até seis semanas no Supremo Tribunal de Manhattan, começa esta terça-feira com a seleção do júri, que pode levar até cinco dias, de acordo com o juiz Curtis Farber.

Weinstein, 73 anos, espera que o caso seja "analisado com um novo olhar", quase oito anos após as investigações do The New York Times e da The New Yorker terem levado à sua queda e ao nascimento do movimento #MeToo, visto como uma forma de liberar muitas vítimas para se manifestarem contra o abuso sexual no local de trabalho.

Detido na prisão de Rikers Island, em Nova Iorque, Weinstein atualmente cumpre outra sentença de 16 anos imposta por um tribunal de Los Angeles pela violação e agressão sexual de uma atriz europeia em 2013.

O ex-todo-poderoso produtor de sucessos cinematográficos como 'Pulp Fiction' e 'Shakespeare Apaixonado' apareceu em audiências recentes visivelmente enfraquecido por um cancro na medula óssea e problemas cardíacos, careca, pálido e numa cadeira de rodas, mas sempre com um olhar desafiador no rosto.

"Diferente"

"Será muito diferente por causa da atitude de Nova Iorque, do estado de Nova Iorque e acho que de todo o país", disse o seu advogado Arthur Aidala, que promete um julgamento "sobre os factos e não sobre o #MeToo".

"Há cinco anos, houve manifestações, as pessoas gritavam 'ele é um violador' (...) as pessoas estavam muito contra ele", acrescenta. "Acho que tudo isso se acalmou", diz ele.

Descrito pelas suas acusadoras como um predador que usava o seu estatuto de criador de carreiras na indústria cinematográfica para obter favores sexuais de atrizes ou assistentes, na maioria das vezes em quartos de hotel, Weinstein sempre sustentou que os relacionamentos eram consensuais.

Mais de 80 mulheres acusaram-no de assédio, agressão sexual ou violação, incluindo Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd.

Em 2020, o júri de Nova Iorque considerou-o culpado em duas das cinco acusações: agressão sexual de Mimi Haleyi e violação de Jessica Mann.

Mas o julgamento e a sentença de 23 anos de prisão foram anulados em abril de 2024 numa decisão bastante dividida pelos juízes do Tribunal de Apelações de Nova Iorque (quatro votos a favor e três contra), que argumentaram que o juiz tinha aceitado o testemunho de mulheres que teriam sido abusadas por Weinstein, mas que não faziam parte do caso contra ele.

"Isso realmente ilustra os desafios que as vítimas enfrentam na procura por justiça", disse Laura Palumbo, do Centro Nacional de Recursos sobre Violência Sexual.

Espera-se que as três supostas vítimas testemunhem novamente no tribunal.

Desde o surgimento do #MeToo, houve um aumento significativo nas denúncias de abuso e assédio sexual, principalmente em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha e México. Atores como o francês Gerard Depardieu e o americano Bill Cosby foram levados ao banco dos réus pelas suas supostas vítimas.