"Na madrugada de 18 de janeiro (de sexta para sábado) e na madrugada de 19 de janeiro (de sábado para domingo), o Metro volta a abrir algumas das suas estações, de modo a permitir o acolhimento de pessoas em situação de Sem-Abrigo, durante a vaga de frio anunciada pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)", lê-se no comunicado do Metro de Lisboa.

São três as estações escolhidas:

Santa Apolónia (norte, passeio junto edifício estação);

Rossio (entrada pelo portão lado Tejo/centro comercial);

Oriente (entrada pelo portão da Praça da Figueira, junto ao Rossio).

Além desta medida, a empresa irá também distribuir "kits Metro, compostos por um cobertor e um gorro, nas estações indicadas, de forma a proporcionar um maior conforto aos utilizadores das estações durante o período noturno".