Os moradores da Travessa do Pasteleiro, em Santos, que tiveram de desocupar as suas casas há mais de um ano devido às obras do Metro de Lisboa, só vão poder regressar no final de setembro, disse hoje a empresa.

Demolição do tímpano de ligação entre estações de Santos e Rato que irá fazer a ligação entre a futura estação Santos e o ISEG, com as futuras novas estações Estrela e Santos que também já se encontram em estado adiantado de construção, em Lisboa, 13 de março de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA Lusa