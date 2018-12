O Metro de Lisboa vai promover atividades alusivas à época natalícia, com a circulação de um Comboio de Natal, destinado aos mais novos, e concertos em algumas das suas estações, anunciou hoje a empresa de transportes.

Em comunicado, o Metro adianta que, nos dias 4, 5, 10, 12 e 13 de dezembro haverá, um Comboio de Natal na estação do Terreiro do Paço.

Crianças do 1º ao 5º ano “terão a oportunidade de fazer uma viagem de comboio especial com animação natalícia”, além de “diversas atividades relacionadas com o transporte público metro”, indicou a empresa.

Em algumas estações de metro, como a Alameda, Cais do Sodré, Marquês de Pombal, Jardim Zoológico, Restauradores e São Sebastião, vão decorrer os já habituais concertos de Natal, de 10 a 21 de dezembro.

Os horários variam entre as 16:30 e as 19:00 e o programa conta com a participação de coros, bem como bandas e orquestras.