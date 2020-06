Em comunicado é referido que o Metropolitano de Lisboa e a PSP vão iniciar, na segunda-feira, na hora de ponta, entre as 06:30 e as 10:30, um conjunto de ações de controlo nas estações de Entrecampos, Jardim Zoológico e Cais do Sodré.

Estas são estações intermodais que, segundo o Metropolitano, face à ligação com outros operadores de transporte, “necessitam de um maior controlo dos clientes, com vista ao cumprimento do distanciamento social e de segurança recomendados”.

Os agentes da PSP estarão distribuídos por estas três estações para “fiscalizar o cumprimento das medidas de utilização do transporte público em vigor na rede do Metropolitano de Lisboa” e apelar aos passageiros para se distribuírem ao longo do cais de embarque, de forma a evitar concentrações indesejáveis nos comboios, reforçar a obrigatoriedade de uso de máscara e a sua correta utilização.

“O Metropolitano de Lisboa recorda, uma vez mais aos seus clientes, especialmente nas estações de correspondência com outros meios de transporte, para que continuem a procurar as carruagens mais vazias e, caso seja necessário, que esperem pelo comboio seguinte, no sentido de se manterem os distanciamentos de segurança recomendados”, lê-se na nota.