As imagens das novas estações, das obras e das futuras carruagens têm sido divulgadas nas redes sociais e no site do Metro de Lisboa.

O prolongamento da linha Vermelha São Sebastião/Alcântara, numa extensão de cerca de quatro quilómetros, vai iniciar-se na “zona já construída, localizada após a estação São Sebastião, através de um troço em túnel construído junto ao Palácio da Justiça”, segundo o Metro de Lisboa. A obra prevê três novas estações subterrâneas – Amoreiras/Campolide, Campo de Ourique e Infante Santo – e uma estação à superfície – Alcântara. Campolide/Amoreiras Data prevista de inauguração: 2026

Cinco pontos de acesso Campo de Ourique Data prevista de inauguração: 2026

Dois pontos de acesso créditos: Metro de Lisboa Infante Santo Data prevista de inauguração: 2026

Dois pontos de acesso créditos: Metro de Lisboa Alcântara As novas carruagens